Polícia Federal deflagra operação contra crime de moeda falsa no Ceará

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (15) a Operação Policial Pekus contra prática do crime de moeda falsa. Estão sendo cumpridos 04 Mandados de Busca e Apreensão. As investigações tiveram início em janeiro de 2022, quando a PF apreendeu encomendas postais contendo moeda falsa no valor total de R$ 12.000,00, em cédulas de R$ 200,00; 100,00 e 50,00, bem como 12 (doze) espelhos de registo de identidade do Estado do Ceará (todos em branco) que tinham como destino residências em Fortaleza/CE.





Na ação policial foi apreendido aparelho celular do suspeito. Os mandados de busca foram expedidos pelos juízos da 11ª e 12ª Vara da Justiça Federal. O suspeito responde pelos crimes de moeda falsa e falsificação de documento público, que tem penas de até 18 anos de reclusão.





As investigações continuam, com análise do material apreendido. No ano de 2022 a PF apreendeu mais de R$ 1.290.000,00 em cédulas falsas no Ceará. O nome da operação remete à história da moeda e trocas comerciais na Grécia Antiga.





(CN7)