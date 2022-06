Preço da gasolina recua R$ 0,34 em quatro semanas; veja valores

O preço médio do litro de gasolina no Ceará recuou R$ 0,34 nas últimas quatro semanas, saindo de R$ 7,671 para R$ 7,330 neste sábado, 4 de junho. A retração representa uma variação de 4,44%. Em uma semana, o recuo foi de R$ 0,13, segundo os dados da Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP).





Maracanaú foi a cidade onde o levantamento semanal da ANP encontrou o menor valor médio pelo litro, de R$ 7,048. De 13 municípios pesquisados, Quixadá (R$ 7,184) e Fortaleza (R$ 7,242) completam o pódio de menores valores médios enquanto Sobral (R$ 7,967), Crateús (R$ 7,965) e Limoeiro do Norte (R$ 7,956) são os mais caros. Confira a lista completa abaixo.









Valor médio da gasolina nas cidades cearenses





SOBRAL: R$ 7,967





CRATEÚS: R$ 7,965





LIMOEIRO DO NORTE: R$ 7,956





ITAPIPOCA: R$ 7,887





ICÓ: R$ 7,767





CANINDÉ: R$ 7,666





CRATO: R$ 7,654





IGUATU: R$ 7,643





JUAZEIRO DO NORTE: R$ 7,468





CAUCAIA: R$ 7,27





FORTALEZA: R$ 7,242





QUIXADÁ: R$ 7,184





MARACANAÚ: R$ 7,048





Preço pelo País





Entre os estados, os dados apurados na última semana indicam que o valor médio cobrado pelo litro da gasolina é o 10º do País. Entre os nordestinos, é o 3º (veja ranking abaixo).





Piauí (R$ 80,66), Rio de Janeiro (R$ 7,759) e Acre (R$ 7,596) lideram a lista seguidos da Bahia (R$ 7,577), que vem mantendo valor elevado desde a venda pela Petrobras da refinaria Ludolpho Alves ao grupo árabe Mubadala Capital. Veja o ranking:

Valor médio da gasolina nos estados do País:





PIAUÍ: R$ 8,066





RIO DE JANEIRO: R$ 7,759





ACRE: R$ 7,596





BAHIA: R$ 7,577





MINAS GERAIS: R$ 7,491





RIO GRANDE DO NORTE: R$ 7,487





TOCANTINS: R$ 7,445





GOIÁS: R$ 7,416





ESPÍRITO SANTO: R$ 7,344





CEARÁ: R$ 7,33





SERGIPE: R$ 7,318





PARÁ: R$ 7,31





AMAZONAS: R$ 7,291





RONDÔNIA: R$ 7,29





PARANÁ: R$ 7,256





DISTRITO FEDERAL: R$ 7,251





SANTA CATARINA: R$ 7,158





PERNAMBUCO: R$ 7,157





ALAGOAS: R$ 7,138





MARANHÃO: R$ 7,11





MATO GROSSO: R$ 7,062





PARAÍBA: R$ 7,062





RORAIMA: R$ 7,05





MATO GROSSO DO SUL: R$ 7,042





SÃO PAULO: R$ 6,892





RIO GRANDE DO SUL: R$ 6,867





AMAPÁ: R$ 6,507

Preço máximo segue elevado





Apesar do recuo, o valor máximo cobrado pelo combustível no Ceará continua em R$ 8,30 pela terceira semana seguida, de acordo com o levantamento da ANP. É o terceiro mais caro cobrado do País, abaixo apenas de Rio de Janeiro (R$ 8,49), Bahia (R$ 8,42) e São Paulo (R$ 8,3).





