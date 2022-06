Quatro cidades cearenses estão entre as 30 mais violentas do país, diz estudo

A cidade de São João do Jaguaribe, a 217 km de Fortaleza, lidera a taxa de homicídios no Brasil, segundo um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O dado foi divulgado nessa terça-feira (28), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.





De acordo com o estudo, a taxa de mortes violentas intencionais entre 2019 a 2012 é de 224. Em seguida aparecem as cidades de Jacareacanga (PA) com 199,2; Aurelino Leal (BA) com 144,2 e Santa Luzia D'Oeste (RO) com 139.





Outro município está entre os dez mais violentos do país é Guaiuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. A cidade é oitava do ranking, com uma taxa de 121,8. O levantamento aponta ainda as cidades de Chorozinho (118,4), na Grande Fortaleza em 13º lugar e Ibicuitinga (102,7), a 190 km da capital.





O anuário mostra ainda que a taxa de mortes violentas intencionais no Ceará é a quarta maior do país. Atrás apenas do Amapá, Bahia e Amazonas.





Em nota, a Secretaria da Segurança afirmou que o número de homicídio em São João do Jaguaribe reduziu em 80% nos cinco primeiros meses de 2022.





De janeiro a maio, Ceará tem redução de 4,3% no número de assassinatos, de 1.324 para 1.267. "Importante dizer que essa retração já ocorre sobre o ano de 2021, que havia encerrado com 18% de redução em comparação ao ano de 2020. Em todo o ano de 2021, foram registradas 3.299 mortes provocadas por crimes violentos", afirma a secretaria, em nota.





(G1/CE)