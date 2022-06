Reajuste de 15,5% para planos de saúde pode ser considerado um do maiores já autorizados pela ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou, nesta quinta-feira (26), um percentual de 15,5% como reajuste máximo para os planos de saúde individuais e familiares regulamentados. Cerca de 51.390 usuários serão impactados no Ceará.





O reajuste de 15,5% é o maior já autorizado pela ANS. O percentual é correspondente ao período entre maio de 2022 e abril de 2023. “O índice de reajuste ficou dentro do que era esperado. Esse índice decorre diretamente do período pandêmico, principalmente do ano de 2020”, explicou Renato Casarotti, presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge).





Ainda de acordo com Renato, o reajuste pode ser considerado um dos menores reajustes médios da história, se compreendido com um período de dois anos. “Pegando como exemplo um plano que custasse R$ 100 em dezembro de 2020, esse plano estaria custando hoje R$ 106,04, aplicando o índice da ANS. Se ele fosse reajustado, por exemplo, pela variação do IPCA do mesmo período, o valor desse plano seria de R$ 115,03”, disse.





A decisão sobre o teto de reajuste será publicada no Diário Oficial da União (DOU).





