TRAGÉDIA: Carro com cinco pessoas cai no canal da transposição do São Francisco e duas morrem no local, em Missão Velha

Na manhã desta sexta-feira (24/6), um carro com cinco passageiros caiu dentro do canal da transposição do Rio São Francisco no município de Missão Velha, próximo à cidade de Barbalha. O Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas morreram após o capotamento do veículo, enquanto as demais foram resgatadas. A ocorrência foi registrada no canal Dório S. Francisco, localizado na zona rural de Missão Velha.





Um mergulhador da corporação foi acionado para auxiliar no resgate das vítimas do acidente. Enquanto isso, parte da equipe retirou o veículo de dentro da água. Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que informações preliminares apontam que “um carro trafegava no Sítio Barreiras, zona rural do município, quando o condutor perdeu o controle do veículo e caiu dentro de um canal da região. As duas vítimas teriam falecido por afogamento”.





O órgão ainda informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias das duas mortes e que equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local colhendo indícios que subsidiarão as investigações. A Delegacia Municipal de Missão Velha conduz oitivas e diligências com o objetivo de elucidar o caso.





(GCmais)