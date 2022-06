Na tarde desta quinta-feira (2), um acidente com vítima fatal foi registrado na Avenida Sen. Fernandes Távora, em Sobral.





O motociclista, identificado por Manuel, colidiu na traseira de um caminhão que estava fazendo o reparo da via pública. Infelizmente, a vítima morreu no local do sinistro.





Manuel trabalhava no Bebelu Sanduíches.





O corpo foi recolhido pela perícia para ser submetido a necropsia.