Urso de pelúcia é achado com tornozeleira eletrônica em Quixadá/CE

Um urso de pelúcia com uma tronozeleira eletrônica foi encontrado no município de Quixadá, no Sertão Central do Estado, nesta sexta-feira (03). O objeto foi encontrado por um homem em um loteamento residencial do município.





Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, a tornozeleira pertence a uma presidiária. Ainda segundo a Polícia, a presidiária registrada na tornozeleira ainda não foi localizada.





O homem que encontrou o objeto na área residencial resolveu entregá-lo logo em seguida aos agentes da Delegacia Regional de Quixadá.





(Portal A Voz de Sta. Quitéria)