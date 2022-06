Viatura da Polícia Militar capota no interior do RN e um policial morre

Um viatura da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) se envolveu em um grave acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (10). O acidente aconteceu na BR-101, na altura da praia de Pititinga, em Rio do Fogo/RN, por volta das 15h.





Um subtenente da Polícia Militar veio a óbito. O subtenente Sergio Eduardo Linhares Ferreira, de 52 anos, ingressou na corporação em 1992.





De acordo com a PM, a vítima era comandante do destacamento de Pedra Grande, pertencente ao 14º BPM. Ainda segundo a corporação, o subtenente atuou em diversas unidades operacionais, como 4⁰ Batalhão, em Natal.





Outro policial também estava na viatura, porém seu nome e estado de saúde permanecem em sigilo.





A Polícia Militar emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do subtenente. “Portador da Medalha “Policial Militar do Mérito Operacional”, pelos relevantes serviços prestados, foi exemplo de honradez, trabalho, liderança , disciplina e amizade para seus superiores, pares e subordinados. (…) A Polícia Militar lamenta o ocorrido, e se solidariza com familiares e amigos nesse momento de luto”, diz a nota.









Confira a nota na íntegra:





(Via Terra Brasil Notícias)