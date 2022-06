VIOLÊNCIA DESENFREADA NA CIDADE DE FORQUILHA/CE!

Dois assaltantes vestidos com fardamento escolar invadiram o colégio estadual Elza Goersch e roubaram o vigilante da unidade, no Centro de Forquilha, interior do Ceará, na noite desta quarta-feira (8). O segurança teve a arma e o colete levados pelos suspeitos. Não há informações se os suspeitos são alunos do local.





A ação foi gravada pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram o momento em que os dois andam por um corredor segurando cadernos. Momentos depois, eles rendem o segurança apontando armas para o rosto dele. Após o crime, os criminosos fugiram correndo pela escola de arma em punho.





A Secretaria da Segurança informou que a Delegacia Municipal de Forquilha investiga uma ocorrência de roubo registrada na noite dessa quarta-feira. De acordo com as informações de policiais, dois criminosos armados subtraíram uma arma de fogo de um homem, vigilante de uma escola da região.





Equipes do 3º Batalhão e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil fazem buscas na região. Segundo a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Elza Goersch, a polícia foi acionada e todas as medidas cabíveis foram tomadas. A unidade afirma ainda que as aulas ocorrem normalmente nesta quinta-feira (9).





Com informações do portal G1