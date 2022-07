ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL FOI REGISTRADO EM JAIBARAS!

O senhor Vicente Arruda, 70 anos, pedalava em uma bicicleta, quando foi colhido de forma violenta por um veículo, cujo motorista fugiu do local.





A polícia já levantou informações que o possível carro envolvido no acidente seria uma S10, vista por uma testemunha com a frente danificada, transitando no sentido Cariré/Sobral.





O cidadão morava no bairro Barragem, em Jaibaras,





O sinistro aconteceu no início da tarde deste sábado, dia 23.





Com informações de Olivando Alves