ALERTA! Agricultor do Ceará pode perder o olho após explosão de celular

A família diz que Leandro havia comprado o celular há três meses, e que o aparelho não estava carregando no momento da explosão. Leandro estava com outros familiares em um sítio onde a mãe dele reside, quando o acidente aconteceu.





Niviana relatou que estava em outro cômodo da residência quando ouviu os gritos do agricultor. “O celular começou a inchar, e ele tentou tirar a ‘capinha’ para ver o que aconteceu, foi quando o celular explodiu no olho dele. Trouxemos ele às pressas para o hospital”, disse a agricultora.





“Ele gritava ‘meu olho estourou’, aí a gente perguntou o que tinha acontecido e ele contou. A gente viu o celular pegando fogo, mas quando tentamos chegar perto, o nosso olho começou a arder por conta da fumaça”, falou a irmã.





Leandro foi transferido para o Hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, após ser levado a uma unidade hospitalar do município. Ele precisou ainda ser encaminhado a uma clínica particular, onde recebeu atendimento às 18h15 do domingo.





Niviana disse que o irmão pagou cerca de R$ 3 mil no celular, comprado em uma loja online do município de Senador Pompeu, também no interior. Ela disse que familiares entraram em contato com o estabelecimento, que alegou já ter acabado a garantia de três meses da compra.





“Algum culpado tem de aparecer, porque o celular era novo. A gente não quer dinheiro de ninguém, a gente quer a saúde do meu irmão”, declarou.





Fonte: G1/ Samuel Pinusa