Após capotar, motorista fica preso a ferragens, tem parada cardíaca e sobrevive

O motorista de caminhão que transportava sacas de cimento sobreviveu a um grave acidente na noite deste sábado (2) no Distrito Federal. O condutor capotou com o veículo ao fazer a curva dentro de uma rotatória na altura da quadra 38 do Gama.





Por volta das 19h50, o caminhão parou com o teto para baixo e o cimento foi espalhado na pista. Com a lataria danificada, o condutor foi prensado contra as ferragens, dificultando sua respiração.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima. Quando chegaram ao local, ele estava em parada cardíaca: com isso, os militares removeram o homem do caminhão e deram início às manobras de reanimação.





Depois de 20 minutos do procedimento, os socorristas conseguiram restabelecer os sinais vitais da vítima, de 49 anos, que foi transportada ao Hospital Regional do Gama em estado grave.





