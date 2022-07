Catador de recicláveis é encontrado morto após “desaparecer” dentro da sua própria casa

Um homem que estava desaparecido desde a última segunda-feira (18) foi encontrado morto por agentes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil na tarde desta quarta (20). O corpo do catador de recicláveis Paulo Sérgio Garcia, de 52 anos, foi encontrado por volta das 13h, dentro da sua própria casa, em meio ao entulho acumulado por cerca de 30 anos no local, O fato aconteceu na cidade de Piracicaba, em São Paulo.





As equipes iniciaram a remoção do entulho acumulado no imóvel por volta das 8h desta quarta, mas o trabalho foi dificultado por conta da quantidade de resíduos que bloqueava os acessos à casa.

Imagens do local mostravam entulhos até o teto do imóvel, dificultando a passagem dos agentes. Um balanço da Defesa Civil de Piracicaba apontou que três caminhões cheios de materiais que foram retirados do imóvel deixaram o local até a tarde desta quarta. O órgão acredita que sejam necessários três dias para completar a limpeza.





– Segundo informações de populares e de familiares, ali residia um morador que acumulava recicláveis e outros objetos. Começamos a abrir as portas da casa, que estava cheia de materiais inservíveis até o teto. Localizamos um corpo no fundo do imóvel. Aguardamos a chegada da perícia para dizer o que aconteceu – disse o diretor da Defesa Civil de Piracicaba, Odair Mello.





A polícia esteve no local durante a tarde para isolar a área e uma equipe da perícia também esteve no imóvel. A irmã de Paulo Sérgio disse que mora em Rio Claro (SP) e que não vinha visitá-lo devido ao material acumulado. A mãe dos dois, que morreu há 10 anos, morava no mesmo local.





– A minha mãe ia para minha casa uma vez por ano, ficava lá comigo, mas para cá mesmo eu não vinha, porque ela mesma falava para eu não vir porque não tinha como entrar – afirmou a irmã do homem.





De acordo com os vizinhos, enquanto ainda morava com a mãe, e por um tempo depois disso, Paulo vendia os objetos acumulados e fazia disso sua renda. No entanto, segundo os moradores, atualmente não era mais comum vê-lo realizando as vendas.





Pleno.News





Foto: Reprodução/EPTV