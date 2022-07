TRAGÉDIA: Cinco pessoas morrem em grave acidente em Tamboril; saiba quem são as vítimas

Um grave acidente na manhã desta sexta-feira (15), vitimou fatalmente cinco pessoas. O acidente aconteceu na rodovia CE 187, no distrito de Sucesso, no trecho entre Tamboril e Crateús. Quatro vítimas morreram no local e três foram socorridas para o hospital, mas uma delas morreu antes de chegar na unidade.





O acidente envolveu dois carros, um do modelo Civic e um Jeep Compass. Segundo informações iniciais, as cinco vítimas fatais estariam no Civic retornando do Tamboril Fest quando o motorista perdeu o controle e colidiu com o outro veículo. Uma sexta vítima que também estaria no Civic foi socorrida para um hospital em Crateús.

As vítimas fatais foram identificadas como Ana Susane Silva, Ana Rebeca Loiola de Sousa, Ana Luiza Capistrano, residentes de Quiterianópolis; Fagno Júnio, residente de Crateús; e o motorista do veículo, residente do Piauí, que não teve a identidade revelada. A sexta vítima que estava no Civic e foi socorrido para o hospital foi identificado apenas como Guilherme.





O motorista do Compass foi identificado como Sandro Lins Dias, residente no estado de São Paulo. De acordo com informações, ele estaria sozinho no veículo a caminho de Fortaleza para pegar um voo para retornar para São Paulo.





Informações iniciais relatam que os carros estavam em alta velocidade. As vítimas fatais não estariam com cinco de segurança e foram arremessadas do veículo com o impacto.





Portal A Voz de Sta. Quitéria