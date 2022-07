Claudia Raia se desculpa com Marisa Monte em programa: “Errei”

Claudia Raia precisou usar as redes sociais para se desculpar com Marisa Monte após cometer uma gata durante o programa ‘Saia Justa’, do GNT. Na ocasião, a atriz revelou que a cantora perdeu a virgindade com Alexandre Frota.





No programa, Claudia mostrou-se incomodada com o fato de sempre lembrarem do seu relacionamento com Frota, pois outras pessoas também tiveram casos com o então ator de novelas. Foi quando falou demais e citou o caso de Marisa Monte. Logo depois, porém, se desculpou.





“Gente, errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte sobre uma artista que admiro tanto. Foi uma fala desnecessária e equivocada que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui minha sincera desculpa e lição aprendida”, disse Claudia.





ISTOÉ