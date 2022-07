Colisão entre dois veículos deixa vítima fatal entre Santa Quitéria e Varjota

Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (24), na rodovia CE 366, trecho que liga Santa Quitéria à Varjota, próximo a Fazenda Lagoa. A colisão entre dois veículos deixou uma vítima fatal.





De acordo com informações, um carro, de modelo corola, colidiu com uma van que vinha de Reriutaba com destino a Fortaleza. Com impacto da batida o condutor do carro foi arremessado para fora do veículo, vindo a óbito no local. Alguns passageiros da van sofreram apenas leves escoriações.





O motorista do corola foi identificado como Benício Fernandes da Rocha Júnior, 22, bombeiro civil, residente do Bairro Primavera, em Santa Quitéria. O corpo será encaminhado para Núcleo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em Canindé.





A Polícia Rodoviária Estadual (PRE-CE) esteve no local atendendo a ocorrência.



(A Voz de Sta. Quitéria)