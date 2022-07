Dois morrem e três ficam feridos em preparativos para festa junina

Uma jovem de 24 anos e um adolescente, de 14, foram mortos a tiros na tarde desse sábado (3/7) enquanto auxiliavam nos preparativos de uma festa junina a ser realizada no bairro Itacolomi, em Betim, Minas Gerais.





Segundo a Polícia Militar, outras três vítimas, de 35, 65 e 19 anos, também foram atingidas pelos disparos e precisaram de atendimento médico.





De acordo com a ocorrência, três homem chegaram em um bar próximo de onde os preparativos para o evento aconteciam, pediram cerveja e ficaram observando a movimentação. De forma repentina, eles se levantaram, caminharam na direção das vítimas e efetuaram os disparos.





A mulher de 24 anos foi atingida com sete disparos no tórax, na coluna e do lado esquerdo do rosto. A polícia encontrou quatro pinos de cocaína no sutiã dela. Já o adolescente foi atingido com dez disparos na nuca, no tórax e nas pernas.





Suspeitos estão foragidos





O marido de uma das feridas conta que os autores tentaram invadir a casa deles, efetuando vários disparos e que, um deles, atingiu a esposa na mão. Os suspeitos ainda teriam furtado o celular do homem e danificado a porta e um espelho da residência com os tiros.





Ainda segundo a testemunha, uma pessoa disparou contra os indivíduos da casa da vítima de 24 anos. Nenhum dos envolvidos foi detido. Ao BHAZ, a Polícia Civil informou que vai apurar “a motivação, a autoria e as circunstâncias dos crimes”.





Nota da Polícia Civil na íntegra





Assim que acionada, na noite de ontem (2/7), a Polícia Civil deslocou equipe da perícia oficial ao local dos fatos, onde foram realizados os levantamentos periciais, iniciando as investigações para apurar o duplo homicídio ocorrido em Betim. A Polícia Civil irá apurar a motivação, a autoria e as circunstâncias dos crimes e os trabalhos policiais ficarão a cargo da Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios em Betim.





