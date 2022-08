Empresa é condenada após homem esperar ônibus por 8h

A Justiça de Goiás condenou uma empresa a indenizar um passageiro que passou oito horas esperando em uma rodoviária para embarcar em um ônibus. A Real Maia Transportes Terrestres terá que pagar R$ 3 mil por danos morais. As informações são do portal Metrópoles.





A decisão foi homologada pelo juiz Jesus Rodrigues Camargos, do Juizado Especial Cível de Uruaçu.





O passageiro tinha comprado uma passagem de Marabá (PA) para Uruaçu (GO), e fez escala em Paraíso (TO). Ao chegar a uma rodoviária no Tocantins, o homem não teve nenhuma informação a respeito do ônibus que o levaria até Goiás. Ele contou que sentiu fome e cansaço enquanto esperou esperou por 8 horas ininterruptas.





O cliente também apontou um sentimento de descaso por ter ficado na rodoviária sem qualquer suporte da empresa de ônibus. Ele só chegou a Uruaçu um dia após a data prevista.





A Real Maia Transportes Terrestres chegou a contestar e alegou que o passageiro não se atentou para os horários da conexão com o outro transporte. A empresa disse ainda que o homem não ficou desamparado.





Para a Justiça, a empresa não comprovou que prestou o serviço de forma adequada, inclusive, cumprindo o seu dever de informar o cliente. (Pleno News)