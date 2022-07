Final feliz: Gabi Arandela, que precisou devolver bebê a abrigo, recebe certidão do filho

Após um ano e meio, a empresária e influenciadora digital Gabriela Arandela (@gabiarandela) pode mostrar o rosto do seu filho Santiago nas suas redes sociais. Ela esperava pela certidão de nascimento da criança, que ficou pronta nesta sexta-feira (1º).





Para quem não lembra, Gabi, como é conhecida, e o marido Thallys Lima, de Tianguá, precisaram atender à uma decisão da Justiça e devolver o filho de quatro meses, com quem já conviviam há algumas semanas, para o abrigo por um erro no processo judicial.





O caso ganhou repercussão à época, em dezembro de 2020, e comoveu a internet. Desesperada, Gabi gravou um vídeo que viralizou e chegou aos noticiários nacionais. O problema foi causado pela ausência do certificado de um curso preparatório oferecido aos casais na fila de adoção. A empresária explicou que chegou, sim, a realizá-lo, mas não chegou a receber o certificado.





Após outros casais na fila da adoção abrirem mão do bebê, uma decisão judicial da Comarca de Tianguá concedeu a guarda do bebê ao casal, atendendo a um parecer favorável do Ministério Público do Ceará (MPCE).





Mesmo com a guarda, Gabi evitava expor o rosto de Santiago para não comprometer o processo final, o que não será mais necessário a partir de agora. “O dia que nós tanto esperamos chegou. Você [Santiago] mudou as nossas vidas e, hoje, mais que nunca, eu posso dizer você é meu filho”, diz a influenciadora em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.





(Jornal Jangadeiro)