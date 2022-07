Final feliz: Vira-lata caramelo invade casamento e é adotado pelos noivos

Tudo estava perfeito para o grande dia. Flores e arranjos anunciavam uma cerimônia de casamento em grande estilo. A igreja e os convidados aguardavam a chegada dos noivos. No entanto, um vira-lata caramelo também resolveu fazer parte da festa. Resultado: o peludo acabou ganhando uma nova família.





O episódio aconteceu na Paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha (ES). Um cachorro de rua, provavelmente atraído pelo movimento, invadiu o templo justamente na entrada da noiva.









Cerimônia de casamento





Tamíris Muzini e Douglas Robert prepararam o enlace matrimonial em grande estilo. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes e havia chegado o grande momento. Logo na entrada pela nave da igreja, a noiva percebeu a presença de um “penetra”.





Era um vira-lata de porte médio para grande. Muitas noivas poderiam não gostar de um personagem secundário – que nem sequer tinha sido convidado – estar roubando a cena. Mas, para Tamíris, aquele cachorro foi o anúncio de uma união duradoura e feliz.





Comparecer a uma cerimônia de casamento sem ser convidado é falta de educação, um verdadeiro atentado à etiqueta. O cachorro, no entanto, não estava muito preocupado com regras sociais e o seu jeito tranquilo e amoroso foi a “arma” usada para conquistar o amor dos novos pais adotivos.





Tamíris percebeu a presença do vira-lata caramelo assim que entrou na igreja. À imprensa local, ela contou mais tarde que ficou surpresa ao ver o cachorro acomodado no tapete, mas foi paixão à primeira vista: “Meu coração derreteu”, disse a noiva aos repórteres.





O cachorro de rua acompanhou a noiva, de longe, até o altar. Enquanto a cerimônia seguia, o vira-lata caramelo aproveitou para descansar e refrescar-se um pouco. Apesar de o casamento ter acontecido no inverno, dificilmente faz frio em Vila Velha – e o deste ano está se revelando especialmente quente. O peludo chegou a dar uma cochilada no corredor da igreja.





Quando Tamíris e Douglas finalmente disseram o “sim” esperado por todos os convidados, o cachorro estava logo à frente do altar, talvez esperando para ser o primeiro a cumprimentar o casal recém-formado.





A noiva olhou fixamente o cachorro, que parecia ter um insistente pedido sem palavras a ser feito: “Levem-me para casa com vocês. Eu também quero ser feliz”. Tamíris e Douglas nem sequer chegaram a conversar, mas estava implícito naquele momento que a família, que acabara de se formar, estava prestes a receber um novo membro.





O cachorro de rua literalmente pulou no colo dos pais que tinha acabado de encontrar. Nem Tamíris nem Douglas se preocuparam com os possíveis danos ao figurino caprichado. Os convidados foram brindados com cenas explícitas de felicidade familiar.





O dia do casamento de Tamíris e Douglas acabou sendo também o grande dia do vira-lata, que recebeu ali mesmo o nome de Braiá Caramelo. Repetindo os votos feitos no altar um ao outro, os noivos se comprometeram a amar o penetra da festa e cuidar dele para sempre.





Vida de cachorro





Caramelo não teve dias muito felizes até decidir entrar na igreja justamente no momento do casamento de Tamíris e Douglas. Ele estava mancando e os pais adotivos tiveram de levá-lo a um consultório veterinário.





Os exames de imagens revelaram que o cachorro estava com o braço esquerdo fraturado – Caramelo precisou passar alguns dias enfaixado, com um colar elisabetano para impedir que ele retirasse as ataduras.





O médico também encontrou um ferimento já cicatrizado na barriga do vira-lata – um sinal de que ele devia passar boa parte do tempo preso e amarrado. Um hematoma no focinho denunciava que Caramelo provavelmente recebeu um chute no rosto.





Mesmo assim, Caramelo se adaptou rapidamente à nova rotina. Ele está muito feliz com Tamíris e Douglas – e faz questão de demonstrar os sentimentos com festas, abraços e lambeijos. A mãe adotiva diz sempre que “Caramelo nos traz esperança”.





A história de Caramelo e dos noivos está viralizando nas redes sociais e na imprensa – o cachorro já foi alvo de reportagens em jornais impressos e na TV. O vira-lata também ganhou uma página própria no Instagram: @caramelodejesus, que é seguida por mais de dez mil internautas.





Créditos: Cães Online.