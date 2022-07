Frecheirinha suspende transporte de pacientes por falta de combustíveis nos postos

A cidade de Frecheirinha, no interior do Ceará, suspendeu o transporte de pacientes para tratamento de saúde em municípios vizinhos por falta de gasolina e etanol nos postos de combustíveis da cidade. A informação foi comunicada pela prefeitura da cidade nesta terça-feira (26).





O município tem cinco postos de combustíveis. Clientes que procuram os estabelecimentos nesta quarta-feira (27) encontram as bombas sem uso. Segundo proprietários dos estabelecimentos, a situação ocorre na cidade há cinco dias.





Conforme a Prefeitura de Frecheirinha, pacientes com consultas marcadas em Sobral ou Camocim serão agendados pela Secretaria de Saúde para receber transporte em vans ou micro-ônibus.





"O Governo Municipal de Frecheirinha vem a público informar que alguns serviços de transporte estão sendo prejudicados devido à falta de combustível (gasolina e etanol) no município. Salientamos, dessa forma, que a Secretaria de Saúde estará agendando os pacientes que estão com consultas marcadas em Sobral ou Camocim para irem nas vans ou no micro-ônibus", informou a prefeitura de Frecheirinha.





Já os pacientes que precisarem ir para Fortaleza terão que aguardar até a normalização do abastecimento de combustível, segundo o órgão municipal. Além de Frecheirinha, também houve registro de falta de combustíveis nas cidades de Jijoca de Jericoacoara e Cruz, no litoral Oeste do Ceará.





