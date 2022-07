TRE cassa mandato do vereador Cleiton Prado e suplente Jr. Balreira assume mandato na Câmara de Sobral

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) decidiu, nesta quinta-feira (21), manter a cassação do vereador Cleiton Prado por fraude do PSL no cumprimento da lei de cota. O parlamentar deve ficar inelegível por oito anos. O placar terminou em 7 a 0.





Para o lugar de Cleiton Prado na Câmara Municipal de Sobral, assume o suplente, Júnior Balreira. A posse deverá ser oficializada pelo presidente da Casa, Vicente de Paulo Albuquerque. Dessa forma, a oposição ao prefeito Ivo Gomes passa a ter 8 vereadores em Sobral.





Os advogados de Júnior Balreira foram Lintor Torquato e Pedro Vitor.





(CN7)