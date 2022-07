Após racha, governadora Izolda Cela anuncia pedido de desfiliação do PDT

Com os recentes desentendimentos internos no grupo Ferreira Gomes, um dos mais forte do Ceará, a governadora Izolda Cela anunciou, na tarde desta terça-feira (26), através de suas redes sociais, o seu pedido de desfiliação do Partido Democrático Trabalhista (PDT), ao qual fazia parte enquanto vice e agora governadora do Ceará.





A decisão já era esperada após os recentes acontecimentos nos bastidores do partido para decidir se o pré-candidato ao Governo do Ceará seria Izolda ou Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza.





Com a decisão favorável à Roberto Cláudio, houve um racha entre líderes de PDT e do Partido dos Trabalhadores (PT), no estado, o que também ocasionou a escolha de Elmano de Freitas como nome dos petistas para concorrer ao Palácio da Abolição.





A expectativa é de que, assim como seu marido e ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda, a governadora se filie ao PT e continue apoiando Camilo Santana para o Senado e Lula para a Presidência da República.





Por Thales Menezes / SPN