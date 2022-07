Golpe do "pix premiado": jovem é preso por prometer multiplicar depósitos

Um homem de 22 anos foi preso no município de Cidade Ocidental (GO) após aplicar o golpe do "pix premiado" usando as redes sociais. O suspeito, que não teve identidade revelada pela polícia, prometia retornos financeiros aos que depositassem valores na conta dele. Segundo a Polícia Civil, o jovem praticava golpes na internet há pelo menos quatro anos e a detenção dele foi realizada nesta quarta-feira (06).





Segundo tabela publicada nas redes sociais do estelionatário, quem investisse R$ 50 ganharia R$ 630 em retorno e aqueles que quisessem ganhar R$ 3090 precisariam pagar pelo menos R$ 300 ao "Rei do Pix", como o suspeito se intitulava. A polícia também descobriu que o suspeito usava redes sociais hackeadas de pessoas para aplicar os golpes.





"Ele publicava essa tabela [no perfil] de um conhecido ou de um familiar e dava a garantia a essa pessoa: 'olha, eu sou o seu amigo e se esse valor não voltar você pode me cobrar', então as pessoas depositam esses valores", afirmou o delegado Dario Freitas, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, em vídeo publicado pela Polícia Civil do Distrito Federal.





(Uol)