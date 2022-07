Grande incêndio atinge prédios e causa terror em SP; VEJA VÍDEO

Um incêndio atingiu prédios comerciais na Rua Barão de Duprat, região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 21h de domingo (10). As chamas continuavam até a última atualização desta reportagem.





Segundo os bombeiros, 28 viaturas estavam no local, e 80 bombeiros trabalhavam para combater as chamas por volta das 4h da manhã. Dois bombeiros que trabalhavam no combate ao fogo foram socorridos com ferimentos. Eles sofreram queimaduras de 2º grau e foram encaminhados para o pronto-socorro do Tatuapé.





O fogo começou em uma loja de bolsas dentro de um centro comercial. O estabelecimento fica em um prédio de cinco andares, que corre risco de desabamento, de acordo com a GloboNews. As chamas atingiram prédios ao lado.





O incêndio afetou a circulação de ônibus no local. A SPTrans informou que as linhas que passam pela região estão realizando desvios e que sua equipe técnica acompanha a situação.