Incêndio em prédios comerciais na região da 25 de Março é controlado após mais de 10 horas

Um incêndio de grandes proporções, que atingiu desde a noite deste domingo (10) prédios comerciais na região da rua 25 de Março, no centro de São Paulo, foi controlado na manhã desta segunda (11).





A ocorrência foi registrada por volta das 21h do domingo (10), no número 95 da rua Barão de Duprat, no bairro da Sé.





Por volta das 08h desta segunda (11), o Corpo de Bombeiros informou que o fogo foi extinto pelas equipes, que agora trabalham na fase de rescaldo.





(Via Terra Brasil Noticias)