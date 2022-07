IVO GOMES INAUGUROU O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRACEMA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA, NO BAIRRO COLINAS

Seguindo a maratona de inaugurações em comemoração aos 249 anos de Sobral, o prefeito Ivo Gomes inaugurou, na noite desta quinta-feira (28/07), o Centro de Educação Infantil Iracema Rodrigues Sampaio de Souza, localizado no bairro Juvêncio de Andrade (Colinas), que atenderá crianças dos bairros Parque Silvana e Expectativa.





O CEI Iracema Rodrigues Sampaio de Souza tem capacidade para atender até 500 estudantes, do Infantil Bebê ao Infantil V. O investimento total na obra foi superior a R$ 2,4 milhões com recursos dos governos Federal e Municipal.





O prefeito Ivo Gomes destacou o esforço da sua gestão para oferecer vagas em creches para todas as crianças de Sobral de zero a três anos de idade. “Vamos inaugurar ainda, até dezembro deste ano, sete grandes prédios de educação infantil com oferta de creche e pré-escola. Estamos fazendo isso pelo compromisso que Sobral assumiu perante seu povo e perante órgãos nacionais e internacionais de estabelecer no município uma política de atenção à primeira infância. É a faixa etária, de zero a seis anos, mais importante na vida de uma pessoa”, afirmou Ivo Gomes.





O novo equipamento conta com 10 salas de aula, dois fraldários, quatro sanitários, almoxarifado, lactário, sala da direção, sala dos professores, sala multiuso, entre outras, além de pátio, playground e jardim.





“Quando a gente oportuniza os aprendizados que a educação infantil nos traz, a gente garante também que a criança vai ter condição de ser protagonista ao longo de toda a sua vida acadêmica escolar. Todas as questões cognitivas, neurológicas, elas se acentuam muito na faixa do 0 a 5 anos. É por isso que Sobral tem hoje currículo de educação infantil, que é uma referência”, disse o secretário de educação de Sobral, Herbert Lima.





Outros seis Centros de Educação Infantil estão em construção em Sobral, nos bairros Centro, Dom Expedito e Jocely Dantas, e nos distritos de Jordão, Taperuaba e Aracatiaçu, em parceria com o Governo do Estado do Ceará. Já em fase de finalização, está o CEI Professora Maria Laís Souza de Paula Pessoa, no bairro Nova Caiçara.





O viúvo da professora Iracema Rodrigues, ex-secretária da educação de Sobral homenageada com o nome do CEI, Francisco Duílio de Souza, agradeceu pela homenagem e comentou sobre a contribuição de Iracema com a educação de Sobral. “Conheci a escola e fiquei muito emocionado e esse é um legado material, mas existe um legado imaterial, que está consubstanciado nos índices da educação de Sobral. Índices que são conhecidos nacionalmente e internacionalmente, índices que são incontestáveis. Esse legado é imaterial, e ela deixou muito, ensinou muito para gente”, afirmou.





INFRAESTRUTURA





Abrindo a sequência de entregas no aniversário de Sobral, o prefeito Ivo Gomes inaugurou, dia 2 de julho, no distrito de Taperuaba, a Escola de Tempo Integral João de Deus do Nascimento, com capacidade para atender 420 alunos.





No dia 14 de julho, foi inaugurado o Centro de Educação Infantil Armando Freitas Pereira, localizado no Tamarindo (Rua Dr. Carlito Pompeu, Centro), com capacidade para atender até 120 estudantes da creche (Infantil Bebê ao Infantil III).