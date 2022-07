Ministro indiano diz que água de rio é segura, bebe e é internado

Bhagwant queria provar que o local estava despoluído e que a população poderia consumir o líquido com segurança





O ministro-chefe do estado indiano de Punjab, Bhagwant Mann, foi parar no hospital após beber água do rio Kali Bein, considerado sagrado pela população. Segundo as agências de notícias da Índia, Bhagwant queria provar que o local estava despoluído e que a população poderia consumir o líquido com segurança. Um vídeo mostra o momento que o político toma a água e diz que está tudo bem.





No entanto, logo depois, ele reclamou de dores no estômago e foi levado às pressas para o hospital. No local, foi constatado que o ministro estava com uma infecção. Após receber o tratamento adequado, Bhagwant foi recebeu alta e foi para casa.





O governo de Punjab não se pronunciou sobre o real estado do rio Kali Bein. O ministro passa bem.