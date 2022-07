Mulher é detida por invadir comércio, tentar agredir proprietária e desacatar policiais, em Sobral

Uma mulher ficou aos gritos e se recusou a ser levada à delegada ao ser detida pela polícia por invadir um comércio e tentar agredir a proprietária do local no Centro de Sobral, no interior do Ceará, na tarde desta quinta-feira (7). Durante a ação, ela desacatou os agentes que tentaram contê-la.





Um vídeo registrado por uma testemunha mostra a mulher na parte traseiro do carro da Polícia Militar, com parte do corpo para fora do veículo, gritando bastante. Enquanto isso, um policial segurava a suspeita para ela não cair. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a mulher de 27 anos teria tentado invadir um estabelecimento comercial e agredir a proprietária, que acionou a Polícia Militar do Ceará.





De acordo os policiais militares que atenderam à ocorrência, a mulher estava com o comportamento "bastante alterado", teria desacatado a equipe e precisou ser contida.





Devido ao comportamento alterado da suspeita, uma ambulância do Samu foi chamada e encaminhou a mulher até uma unidade de saúde, na companhia de familiares.





A proprietária do estabelecimento registrou um Boletim de Ocorrência e foi ouvida na Delegacia Municipal de Sobral, que investiga o caso de injúria.





Fonte: G1/CE