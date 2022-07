Mulher é presa após dar tesourada em companheiro depois do homem se negar a ter relações sexuais com ela

Uma mulher foi presa suspeita de dar uma tesourada no ex-companheiro, na noite deste domingo (3), no bairro Monsenhor Messias, na Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois envolvidos tiveram um relacionamento de dois anos e estavam separados havia cinco meses.





O casal decidiu reatar a relação, e o homem de 43 anos estava na casa da ex-companheira desde o dia 1º de julho. Neste domingo (3), os dois fizeram um churrasco. O homem disse que, em determinado momento, houve uma discussão por ciúme.





A suspeita teria ido para o quarto após a briga e deitado na cama, o rapaz foi atrás e também teria se deitado. A mulher teria dito para o homem que queria fazer sexo, e a vítima teria se negado, dizendo que não estava com vontade naquele momento. A mulher, então, teria xingado e batido no homem com tapas e socos.





A autora teria dito: "Se você não transar comigo, eu vou te matar". Logo em seguida, teria dado uma tesourada no ex-companheiro. A vítima teve um ferimento na escápula. O homem fugiu e parou uma viatura na rua. Esta é a segunda vez que a mulher teria tentado matá-lo. A mulher foi presa. A Polícia Civil investiga o caso.





Com informações do portal G1

Foto ilustrativa