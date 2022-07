No palco, cantora diz que foi expulsa por não mandar "alô" para prefeito; Veja o video

A cantora de brega, Tayara Andreza, foi convidada a se retirar do palco onde realizada um show, na noite deste sábado (2), em Tracunhaém. De acordo com a artista, a expulsão teria sido motivada porque não mandou 'alô' para o prefeito da cidade, Irmão Aluizio (PL). As informações são do portal Diário Vip.





"Fui contratada para para cantar, não pra mandar alô!”, disse a artista ao público.





Ainda em sua fala, a sua apresentação teria mais tempo de show, e desabafou no palco.





"Teríamos muitas músicas pela frente. Mas o pessoal da Prefeitura pediu pra gente encerrar o show. (...) O prefeito e não sei lá quem ficou com raiva porque eu não estava mandando 'alô'", reclamou.





A cantora teve de encerrar seu show às pressas, depois de sucessivos pedidos de “alô” por parte da produção do evento, em agradecimento ao prefeito da cidade de Tracunhaém.





A polêmica gerou reação dos fã da artista. Em um dos comentários nas redes sociais, um dos fãs critica, "ora, meu prefeito Aluizio Xavier! Se tu quiser ouvir alô vai trabalhar na CONTAX! ", diz o texto.





A prefeitura ainda nao se manifestou sobre o ocorrido.





Veja o vídeo abaixo: