Ônibus de Toca do Vale se envolve em acidente de trânsito e cantor cancela show no Expocrato

O ônibus do cantor Toca do Vale se envolveu em um acidente com outro ônibus, no quilômetro 215 da BR-116, em Tabuleiro do Norte, na noite desta quarta-feira (13).





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro veículo freou para desviar de um animal e o outro bateu na traseira. Não houve feridos e a via foi liberada.





O cantor Toca do Vale informou em nota nas suas redes sociais que se envolveu nesta colisão de trânsito quando se dirigia para o Festival Expocrato, cancelando o show programado para a noite.





“Informamos também que não houve danos à integridade física do artista, equipe e nenhuma outra parte envolvida”, disse o artista na nota.





(O Povo)