Ossada humana é encontrada por populares em Ubajara/CE

Uma ossada humana foi encontrada por populares na tarde da última quinta-feira (28), as margens da CE 187, em um matagal próximo ao bairro São Sebastião, em Ubajara, no interior do Ceará. A Polícia Militar foi acionada e o local foi isolado até a chegada da Perícia.





De acordo com a PM, havia no local parte de um tecido que seria de uma calça jeans, o qual foi reconhecido por familiares como sendo de um garoto de 13 anos que está desaparecido há aproximadamente um mês.





Ainda de acordo com a PM, a verdadeira identificação da vítima só será possível após exame de DNA a ser realizado pela Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará). Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) em Sobral. O caso é investigado pela Delegacia de Ubajara.





(Ibiapaba 24 hs)