Passageiro é detido escondendo mais de 20 kg de "supermaconha" em carga de polpa de açaí em aeroporto do Ceará

A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (5) mais de 21 quilos de skunk no Aeroporto Internacional de Fortaleza. O entorpecente, conhecido como "supermaconha", estava escondido em uma carga de polpas de açaí e bacuri.





A droga veio em um voo de Brasília em uma bagagem com peso total de cerca de 90 kg. O skunk estava em meio às polpas em pacotes com 265 gramas do entorpecente cada. A localização do material foi feita com scanner e ajuda do agente canino Saymon.





O passageiro que embarcou na cidade de Boa Vista e todo o material apreendido foram encaminhados para a polícia, que vai prosseguir com as investigações do crime de tráfico de drogas.





(G1/CE)