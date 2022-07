Polícia apreende 60kg de cocaína em carro de luxo avaliada em R$ 3 mi

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Rodoviária (BPRv) apreenderam, durante a Operação Narco Brasil, cerca de 60 quilos de cocaína na Rodovia DF-290, por volta de 7h deste sábado (2/7).





A droga estava acondicionada em uma mala dentro do veículo Toyota Corolla, de cor branca. Os policiais faziam ponto de bloqueio quando pararam o veículo. Após ser indagado, o condutor alegou que era morador do Gama e disse que havia ido a Anápolis (GO) buscar encomenda para um amigo.





Questionado do conteúdo da encomenda, o motorista disse não saber do que se tratava. Após vistoria, foram localizados diversos tabletes, aparentemente de cocaína.





Foram localizados 60 tabletes de, aproximadamente, 1 kg cada, que pode chegar a valer R$ 50 mil o quilo, totalizando cerca de R$ 3 milhões.





Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido à 20ª DP (Gama), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais apreenderam também três celulares e mais de R$ 1,6 mil.





Créditos: Metrópoles.