Polícia Civil recupera 100 metros de fios de semáforo e prende suspeito no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) recuperou 100 metros de fios da rede de semáforos que foram roubados por um homem de 37 anos. A ação contou com o apoio do Sistema de Videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) durante a madrugada de sexta-feira (8), no Bairro de Fátima, em Fortaleza.





O suspeito, identificado como Francisco Antônio Sales, com antecedentes por roubo, foi visto pelo sistema de videomonitoramento quando furtava cabos na região. Uma composição da PC-CE foi deslocada ao local descendo do poste com os fios. Ele foi abordado pelos policiais civis, que ainda apreenderam os fios.





O homem e o material furtado foram conduzidos ao 10º Distrito Policial, unidade plantonista da PC-CE, e transferido para o 25º DP, que conduzirá a investigação sobre o caso. (CN7)