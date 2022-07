Preço da gasolina atinge nova mínima em Fortaleza e chega a R$ 5,65

Pouco após cair abaixo do patamar de R$ 6 pela primeira vez em 10 meses, o preço da gasolina está experimentando novas cotações mínimas em Fortaleza. Na manhã desta segunda-feira, o Diário do Nordeste registrou o litro a R$ 5,65 em um posto na Avenida Barão de Studart com Júlio Siqueira.





Também foram verificados múltiplos postos, em diferentes bairros, com a gasolina a R$ 5,67 e R$ 5,69.









ONDE ENCONTRAR GASOLINA MAIS BARATA





Os postos encontrados com gasolina abaixo de R$ 5,70 nesta segunda-feira foram os seguintes:





-Shell (Av. Barão de Studart com Júlio Siqueira); preço: R$ 5,65

-Shell (Av. Barão de Studart com Padre Valdevino); preço: R$ 5,67

-Shell (Rua Torres Câmara com José Lourenço); preço: R$ 5,67

-Ipiranga (Av. Barão de Studart com Santos Dumont); preço: R$ 5,67

-Shell (Av. Barão de Studart com Santos Dumont); preço: R$ 5,67





Antes da pandemia, no início de 2020, o litro da gasolina custava, em média, R$ 4,70 no Ceará, segundo informações da série histórica da ANP (Agência Nacional do Petróleo).









REDUÇÃO DO ICMS





No Ceará, o ICMS da gasolina caiu de 29% para 18%, após aplicação da Lei Complementar Federal 194, aprovada no Congresso Nacional no fim de junho, a qual torna combustíveis, energia, gás natural, transporte coletivo e serviços de telecomunicações essenciais.





O corte no ICMS vai gerar um impacto de R$ 1,5 bilhão nas contas públicas do Estado apenas no segundo semestre deste ano.





(Diário do Nordeste)