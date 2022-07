Prefeitura de Sobral comemora 249 anos do município com programação durante todo o mês de julho

Para celebrar o aniversário de Sobral, a Prefeitura preparou uma programação especial para o mês de julho em bairros e distritos do município. Reabertura de equipamentos culturais, exposições, mostra de música, shows, inaugurações de obras em várias áreas, campeonatos esportivos, posse e lançamento de projetos serão realizados neste mês comemorativo.





A programação começou, nesta sexta-feira (01/07), com a abertura da exposição comemorativa pelos 25 anos da Guarda Civil Municipal de Sobral, no Sobral Shopping. A praça São João recebe o Festival Gastronômico de Sobral com estações gastronômicas, atrações artísticas e culturais, feira de artesanato, espaço kids e a Estação Viva La Carne. A Câmara Municipal também realiza sessão solene para entrega de títulos de cidadania sobralense.





No sábado (02/07), a programação começa às 7h, com o torneio de futebol da Guarda Municipal no Parque Lagoa da Fazenda. A partir das 8h, serão realizadas as Trilhas - Ruas de Brincar nas proximidades do Centro de Educação Infantil Dolores Lustosa, no bairro José Euclides. E, às 18h, os moradores de Taperuaba ganham uma escola de tempo integral, que será entregue pelo prefeito Ivo Gomes. No domingo (03/07), às 18h, teremos a reabertura da Casa da Cultura de Sobral com as exposições “Trama de olhares: Sobral em arte na palha” e “Carybé ilustra Jorge Amado: O compadre de Ogum”.





Na segunda-feira (04/07), às 7h, começa o desfile da Guarda Municipal na Praça São João. No mesmo local, às 16h, serão realizadas as estações do brincar, da leitura e a Tardezinha de Lazer. Às 17h, será realizada uma Mostra da Escola de Música com apresentação da Banda de Música de Sobral Maestro José Pedro, da Orquestra Jovem, da Banda Mirim e do coral “Vozes de Sobral”.





Mais tarde, a festa de aniversário de 249 anos de Sobral começa, às 20h, no Boulevard do Arco, com o show “Eu amo Sobral” e em seguida o Dj Kah Vieira anima a galera. Às 21h30, os Paralamas do Sucesso sobem ao palco com sua nova turnê “Paralamas Clássicos”, revisitando sucessos como “Alagados”, “Óculos”, “Meu erro”, “Vital e sua moto” e “Ela disse adeus”. Às 23h45, a banda de rock Biquíni sobe ao palco apresentando seu novo álbum “Através do tempos”, além de músicas consagradas como “Vento ventania”, “Tédio”, “Timidez” e muito mais.