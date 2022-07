Já foi identificado o corpo do homem encontrado em estado de decomposição no início da noite desta segunda-feira (04) às margens de um Riacho no Parque Jatobá, em Sobral/Ce.





O corpo foi identificado como sendo do Senhor Francisco Fernandes Lopes, 84 anos , que estava desaparecido há oito dias.





O reconhecimento foi feito através de familiares da vítima que estiveram no local.





Com informações de Olivando Alves