Valor do aluguel da nova casa do Luva de Pedreiro é capaz de deixar qualquer um de queixo caído

No início desta semana, o Domingo Espetacular exibiu uma matéria sobre a vida do influenciador digital Iran Santana Alves, mais conhecido pelo apelido de Luva de Pedreiro, que conquistou milhões de fãs em todo o Brasil.





O programa mostrou a nova casa de Iran.





A residência, que fica localizada no Recife, estado de Pernambuco, conta com quatro quartos, cinco banheiros e ainda quatro vagas na garagem.





O local ainda tem uma vista privilegiada para o mar, muito diferente da antiga moradia do influenciador.





Iran residia com seus pais em uma humilde casa no interior. No local, situado no interior da Bahia, o dono do bordão “receba” vivia em situação bastante precária e praticamente sem nenhum conforto, segundo mostram as imagens exibidas pelo Domingo Espetacular.





Um dos detalhes que mais chamam a atenção na nova casa do Luva é o preço do aluguel.





O colunista Leo Dias foi em busca de saber o valor, entrou em contato com a empresa que aluga o imóvel e descobriu que custa R$ 30 mil.





A casa, que ainda conta com uma linda piscina, foi providenciada pela nova equipe de Iran. Antes, o influenciador vinha tendo sua carreira administrada por Allan Jesus, que foi alvo de uma grande polêmica devido aos cachês milionários do rapaz que não apareciam na conta de Luva.





Quem atualmente administra o influenciador digital é Falcão.





O Domingo Espetacular mostrou o encontro entre o rapaz o seu novo empresário, que se disse bastante feliz em ter sido escolhido por ele para o serviço. Iran está com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram.





Créditos: TV Prime