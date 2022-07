VIOLÊNCIA AVASSALADORA: MORRE TERCEIRA VÍTIMA BALEADA NO BAIRRO SUMARÉ, EM SOBRAL/CE!

Morreu na manhã desta terça-feira (19), no setor de UTI do Hospital Santa Casa de Sobral, a terceira vítima do tiroteio que ocorreu na segunda feira (11), no bairro do Sumaré.





O caso aconteceu no cruzamento das ruas Arco Verde e Maria Isabel Freitas, quando três homens em um carro efetuaram uma "rajada" de tiros nas vitimas que estavam na calçada de uma residência. Morreu no local, um cidadão identificado como Edvar Alves de Paiva, 60 anos. Paulo Victor de Sales, 33 anos, morreu em seguida no hospital Santa Casa e infelizmente nesta terça feira (19), a terceira vítima conhecida por Arnaldo não resistiu aos ferimento e morreu.





Com informações de Olivando Alves