ABSURDO! Voos para Sobral chegam a custar R$ 529,21; veja preços por cidade

As vendas de passagens para aeroportos regionais do Ceará iniciaram na segunda-feira (15). Os voos operados pela Azul e anunciados na semana passada atendem quatro cidades do interior com partidas de Fortaleza e podem chegar a custar R$ 725,21, dependendo do destino.





As operações vão iniciar em novembro e os trechos terão duas ou três frequências semanais.





PREÇOS





A reportagem do Diário do Nordeste realizou uma busca direta no site da Azul e encontrou os seguintes valores para viagens de ida e volta:





SOBRAL





Período: 16 a 17/11

Preço: R$ 529,21





IGUATU





Período: 8 a 11/11

Preço: R$ 725,21





SÃO BENEDITO





Período: 7 a 10/11

Preço: R$ 643,21





CRATEÚS





Período: 9 a 13/11

Preço: R$ 683,21





As tarifas dão direito a uma mala de mão e uma mala de até 23kg, marcação de assento gratuita e antecipação de voo gratuita.





Os valores podem mudar a qualquer momento conforme a política de preços da companhia.





Com informações do DN