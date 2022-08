Após suspeita de varíola dos macacos, navio é impedido de atracar em Santos

O navio cargueiro MV Captain John P foi impedido, na 6ª feira (5.ago), de atracar no Porto de Santos, em São Paulo, por suspeita de casos de varíola dos macacos entre os tripulantes. A ação foi informada pela Santos Port Authority (SPA), empresa responsável pela infraestrutura do local.





“A embarcação encontra-se na área de fundeio, não estando, neste momento, autorizada a atracar ou operar por parte da Anvisa”, disse a SPA, acrescentando que continuará seguindo as recomendações das autoridades de saúde para prevenir o contágio da doença. Antes de chegar ao Brasil, a embarcação estava atracada na Argentina. A informação é do SBT News.





Até o momento, uma morte e 2 mil casos de varíola dos macacos foram confirmados no território nacional. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de infectados, com 1.501 ocorrências. Em seguida, estão o Rio de Janeiro (230), Minas Gerais (81) e Goiás (38). (Terra Brasil)