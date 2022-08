BANDIDOS SE DÃO MAL! Oito homens morrem em troca de tiros com policiais militares

Oito homens suspeitos de integrarem uma quadrilha morreram, na madrugada desta quinta-feira (11), durante uma troca de tiros com policiais militares em Curitiba, no Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), o grupo criminoso planejava executar um homem que fazia parte de uma facção criminosa rival. A identidade dos mortos não foi revelada.





Segundo informações divulgadas pela emissora RICtv, os oito indivíduos, fortemente armados, arquitetavam a morte de um antigo comparsa, que recentemente trocou de facção. No entanto, a equipe de inteligência da PM paranaense conseguiu localizar os suspeitos e interceptou o crime. A ação resultou em duas trocas de tiros.





Na primeira, que aconteceu no Bairro Caximba, os agentes localizaram dois suspeitos que tentaram fugir em um carro. Após uma troca de tiros, os dois homens morreram. Em um segundo confronto, no Bairro Cajuru, a PM encontrou seis suspeitos em uma casa. Ao chegar na residência, a polícia informou que foi recebida a tiros e os seis homens foram baleados. Todos faleceram.





Na casa, os policiais encontraram três pistolas, três revólveres, dois coletes balísticos e oito tabletes de substância análoga à maconha.





