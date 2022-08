Brasileiros foragidos da Justiça são presos nos EUA e deportados

Na tarde desta sexta-feira (19), dois brasileiros procurados pela Justiça de Minas Gerais e do Espírito Santo foram presos, ao chegarem de um voo de deportados dos Estados Unidos, no Aeroporto Internacional de Confins, região metropolitana de Belo Horizonte.





Os presos, sendo um deles foragido da Justiça Mineira e o outro da Justiça do Espírito Santo, foram detidos em solo americano pela ICE, U.S. Immigration and Customs Enforcement, a autoridade de Imigração dos EUA, em cumprimento aos mandados de busca internacional da Interpol e por estarem em desacordo com as normas migratórias daquele país.





A Representação Regional da Interpol em Minas Gerais, em 27/6/22, publicou a Difusão Vermelha, a pedido do Juízo da 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Caratinga/MG. O citado alerta internacional foi confeccionado com fulcro em mandado de prisão preventiva, expedida pelo mesmo Juízo, em decorrência de pesar contra o fugitivo processo por crime de homicídio qualificado, ocorrido em 3/4/22, cuja condenação pode chegar à pena de 30 anos de reclusão.





Após investigação realizada pela RR/Interpol/MG e contatos feitos com a ICE, foi possível localizar e prender o foragido da Justiça de MG nos EUA.





O outro brasileiro, vindo no mesmo voo com deportados dos Estados Unidos, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara da Justiça Capixaba.





Ao chegarem em território brasileiro, os dois foram presos e, após submetidos ao exame de corpo de delito, conduzidos para Penitenciária Nelson Hungria, onde ficarão à disposição da Justiça.





(Pleno News)