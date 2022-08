Diretora do UNINTA é nomeada coordenadora da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas Brasileiras

Nesta terça-feira, 16, com publicação no Diário Oficial da União (DOU), a Diretora do Centro de Ciências da Saúde do Centro Universitário Inta (UNINTA), Profa. Dra. Michelle Alves foi nomeada coordenadora da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas Brasileiras (CAMEM), vinculada ao Ministério da Educação (MEC).





A CAMEM é responsável por monitorar e acompanhar a implantação dos cursos de graduação em medicina nas Instituições Federais de Ensino (IFES), realizando visitas periódicas de acompanhamento e monitoramento in loco, além do acompanhamento mensal nos novos cursos de medicina criados nas IFES, até a emissão do ato regulatório de reconhecimento dos cursos, dentre outros objetivos.





A docente, que já é membro da comissão desde 2017, falou sobre esta honrosa missão. “A CAMEM tem dado forma a um importante e inovador processo educacional. O olhar atento de especialistas no acompanhamento dos novos Cursos Médicos, suas especificidades e sua relação com o Sistema de Saúde, tem conferido inúmeros benefícios, vivenciados por nós e chancelados pelas IFES e as regiões onde se encontram. Este processo é construído a muitas mãos”, disse.





Michelle Alves é Doutora em Ciências da Educação , mestre em Saúde Pública, graduada em Enfermagem com especialização nas áreas de Educação Profissional, Educação a distância e Clínico-Cirúrgica, atuando na Educação Superior há 22 anos. É docente do Curso de Medicina. Possui experiência em certificação de Hospital de Ensino, Residências em Saúde, Avaliação e Monitoramento de Cursos na área da Saúde e integração Ensino-Serviço-Comunidade. É também Avaliadora do BASIS - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e compõe a coordenação da COREMU (Santa Casa/UNINTA) e Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência. Orienta e desenvolve pesquisas nas áreas da Educação Superior, Cuidado, Saúde Pública, Urgência e Emergência com foco em novas tecnologias, avaliação e residência em saúde, além de membro do corpo de revisores da Revista Brasileira em Promoção da Saúde.