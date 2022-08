Empréstimo para BPC e Loas em Fortaleza - MISTER MONEY

Mister Money!

FAÇA SUA SIMULAÇÃO:









Whats BRASIL: (11) 9.9004-1000





Últimas notícias sobre o consignado para BPC





As últimas semanas estão repletas de novidades para os beneficiários do INSS que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC/LOAS.





Dentre elas, está a liberação de crédito consignado para os beneficiários do BPC.





Nós reunimos as notícias mais atuais sobre o assunto e trouxemos para você. Confira!





Lançamento do Programa Renda e Oportunidade





No último dia 17 de março, o Governo Federal lançou o Programa Renda e Oportunidade que busca injetar na economia brasileira mais de R$ 160 bilhões.





As principais medidas do programa são:Antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS;

Saque extra do FGTS;

Microcrédito digital para empreendedores;

Ampliação do crédito consignado.





A medida permite que os beneficiários do BPC /LOAS e do Auxílio Brasil possam solicitar empréstimo consignado.





Empréstimo Consignado para beneficiários do BPC/LOAS e Auxílio Brasil





Com o lançamento do pacote de bondades do Governo Federal, pessoas que recebem o benefício BPC/LOAS e Auxílio Brasil poderão solicitar empréstimo consignado.





Saiba mais: Loas: o que é e quais benefícios fazem parte dele?





As regras para os beneficiários do Auxílio Brasil ainda não foram lançadas pelo governo.





Já os segurados do BPC/LOAS seguirão as mesmas regras do consignado para aposentados e pensionistas do INSS, ficando disponível 40% de margem consignável.





Deste total, 35% fica para o empréstimo consignado e os demais 5% para o cartão de crédito consignado.

Beneficiários do BPC/LOAS devem desbloquear o benefício





Para os segurados que desejam solicitar um empréstimo consignado é necessário desbloquear o benefício junto ao INSS.





Veja mais: Segurados do BPC já podem desbloquear o benefício do INSS





É possível fazer o desbloqueio através do telefone do INSS, 135, pelo site ou aplicativo Meu INSS.

Quite suas dívidas com o melhor consignado do Brasil





Transforme o BPC/LOAS em aposentadoria





O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é regido pela LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, que garante um salário mínimo mensal para idosos e portadores de deficiência.





Entretanto, o BPC/LOAS não é considerado aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mas existem casos que é possível transformá-lo.





Quer continuar acompanhando todo o nosso conteúdo? Nos siga nas redes sociais e não perca nada!

O que é o BPC?





BPC é o Benefício de Prestação Continuada, criado pelo governo, que paga todos os meses um salário mínimo a pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos que comprovem baixa renda.





Quem pode receber o BPC?





Para ter direito ao BPC é preciso ter 65 anos ou mais; ser deficiente de qualquer idade, comprovar renda por pessoa de ¼ do salário mínimo e ter todos os membros da família inscritos no Cadastro Único.





Por quanto tempo posso receber o BPC?





Por tempo indeterminado. Caso você receba o BPC, fique ciente que todos os anos o INSS realiza o pente-fino para verificar a situação econômica do beneficiário e da família. Caso o valor da renda familiar tenha aumentado, o BPC é cortado.





Como se aposentar pelo BPC?





É importante frisar que o BPC não é aposentadoria, ele é um benefício assistencial que não paga 13º salário e não deixa pensão por morte. Para receber o BPC, o beneficiário deverá comprovar baixa renda no grupo familiar.





Fonte: Meutudo.blog