Empréstimo para BPC e Loas em Goiânia - MISTER MONEY

FAÇA SUA SIMULAÇÃO:









Whats BRASIL: (11) 9.9004-1000.





O que é BCP/LOAS ? Entenda esse benefício social!

(por Deborah Angelini25 mar 2022 - 5 Min. de Leitura)





A sigla BCP/LOAS já é uma grande conhecida entre os benefícios sociais no país e oferece o valor de um salário-mínimo para quem tiver 65 anos ou mais, com renda familiarde até ¼ do salário-mínimo por pessoa (R$ 303,00), calculado com as informações do Cadastro Único e do INSS.





É considerado ‘família’ o solicitante do benefício, cônjuge, madrasta e/ou padrasto, irmãos solteiros, filhos, enteados, menores tutelados e que vivam sob o mesmo teto. Avós, netos, tios, primos, sobrinhos, noras e genros não fazem parte dessa conta.





A Lei (Nº 8.742) está em vigor desde 1993 e deu origem ao Benefício de Prestação Continuada, ou como conhecemos, a sigla BCP. Hoje, ele é popularmente conhecido como LOAS. É por isso que, em alguns lugares, encontramos informações com BCP/LOAS.





Esse dinheiro é um auxílio pago pelo Governo Federal aos que não possuem meios de obter um sustento, ou seja, que não trabalham de forma alguma. E, por causa disso, o LOAS também não exige contribuição ao INSS.





Ainda assim, esse auxílio não funciona como uma aposentadoria e nem como pensão, não dá direito ao 13° salário, não é somado ao seguro desemprego e muito menos pensão por morte, caso quem receba esse valor venha a falecer.





Continue a leitura, abaixo damos sugestões de como utilizar o dinheiro do LOAS!





Como solicitar o BCP/LOAS?





Em 2022, o valor a receber desse benefício é de R$1.212,00 e tem o objetivo de garantir o acesso às necessidades básicas. Pode ser solicitado no site ou aplicativo do INSS (reforçando aqui que não precisa ser contribuinte, só acessar o site ou app). Veja o passo a passo:





-Entre no Meu INSS

-Clique no botão “Novo Pedido”

-Digite o nome do serviço/benefício que você quer

-Na lista, clique no nome do serviço/benefício

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções





São necessários ter o número de CPF de todos da família, como explicamos acima. Se for o caso de ser um representante legal é necessário ter uma procuração ou termo de representação legal e RG, CNH ou CTPS.





O processo todo pode demorar 45 dias até ter acesso ao dinheiro, beleza?





É possível fazer empréstimo com BPC/LOAS?





Em março de 2022 o Governo Federal publicou uma medida provisória (nº 1.106) que permite os beneficiários do Auxílio Brasil e BCP/LOAS a solicitar um empréstimo consignado. Espera-se que essa iniciativa beneficie cerca de 52 milhões de pessoas.





Ele se enquadrada em uma categoria que possui baixa probabilidade de inadimplência, já que o valor do empréstimo pode ser descontado diretamente do benefício. O empréstimo tem juros muito baixos, podendo ser uma boa alternativa para reequilibrar a vida financeira, mas deve ser usado com cautela.





Você sabe como fazer o desbloqueio do empréstimo consignado? Tem um artigo rapidinho te mostra o passo a passo!





As boas práticas indicam não comprometer mais de 30% da renda mensal, ou seja, que as parcelas desse empréstimo não sejam superiores à R$360.





Em 2022, a taxa para empréstimo consignado saiu de 1,8% para 2,14%, ou seja, em um empréstimo de R$5.000, o valor das parcelas em 24 vezes seria de R$268,57, sendo o total a ser pago de R$6.445,60.





O que mais dá para fazer com o BCP/LOAS?





Uma outra forma de fazer render esse benefício, é investindo parte dele. Mais uma vez, se usar menos de 30% do BCP/LOAS para começar com um investimento de R$250,00 e seguir acrescentando R$300 mês a mês no Tesouro IPCA+, com as condições atuais, o dinheiro renderia R$1.061,97 e verá o total de R$8.511,97 em dois anos.





Para quem já não possui renda, recebe um benefício com o valor do salário-mínimo e que está em situação de vulnerabilidade, há muito o que se considerar com as despesas – especialmente se for complementar a renda familiar de até ¼ do salário-mínimo por pessoa. Além disso, e também muito importante, é ter ajuda para ter acesso à informação de qualidade para saber o que fazer!





Então o indicado, nesse cenário, é utilizar o BCP/LOAS para quitar dívidas urgentes com empréstimo consignado, já que o juros é menor. Mas também não criar muitas outras dívidas, para não virar uma bola de neve. Ou, se não tiver dívidas, investir para fazer o dinheiro do benefício render mais e poder utilizar esse valor como melhor entender.





Fonte: tooseguros