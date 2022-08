GRAVE ACIDENTE É REGISTRADO NA BR222, EM UBAÚNA/COREAÚ-CE

Um grave acidente envolvendo um caminhão que transportava legumes e um ônibus de passageiros deixou três pessoas mortas na noite desta sexta-feira (12), na BR 222, KM 263 em Ubaúna/Coreaú-CE. Entre as vítimas fatais está o motorista do caminhão e dois passageiros do ônibus. Os feridos foram socorridos para o hospital Santa Casa em Sobral.





Ainda não há identificação das vítimas. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estão no local.





Mais detalhes a qualquer momento!





Com informações de Ibiapaba 24h