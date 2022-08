FIM DOS TEMPOS: HOMEM MATA O PRÓPRIO IRMÃO NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, EM SOBRAL

Um crime de homicídio foi registrado na tarde deste domingo, dia 14, na zona rural de Sobral.





Um homem identificado por Luiz de Oliveira, foi ferido com várias facadas pelo seu irmão de nome Paulo Roberto. A vítima morreu no local. O crime aconteceu nas proximidades do rio Acaraú.





O acusado, Paulo Roberto, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia para a lavratura dos procedimentos legais.





Trinta homicídios dolosos já foram registrados no corrente ano em Sobral!